Odense prygler kroater og nærmer sig CL-avancement

Sejren sender fynboerne op på 12 point i gruppe B, hvor man indtager fjerdepladsen. Nummer ét og to går direkte til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal spille ottendedelsfinaler.

Odense har spillet 10 af de 14 gruppekampe, mens flere andre hold under fynboerne kun har spillet 6 eller 7 kampe.

Der er dog et stykke ned til Buducnost på femtepladsen, som har 5 point for 7 kampe. Og de tre hold under har maksimalt to point.

Fra første fløjt lørdag havde danskerne ikke problemer med at skabe chancer, og da effektiviteten også var høj, trak Odense hurtigt fra.

Efter ti minutter var fynboerne foran 6-2, og selv om holdet misbrugte tre af fire straffekast blev det også til 9-4.

Kroaternes helt store problem offensivt var antallet af tekniske fejl.

Da Mie Højlund fem minutter før pausen bragte Odense på 14-9, var det Odenses 25. skud på mål i kampen. Samtidig havde gæsterne kun sendt 16 skud afsted mod Althea Reinhardt.

Udnyttelsesprocenten hos de hold lå tæt, men Ulrik Kirkelys tropper fik afsluttet stort set alle angreb modsat kroaterne.

På en stærk afslutning af første halvleg kunne Odense gå til pause med en solid føring på 18-10.

Kroaternes problemer blev kun større i de sidste 30 minutter. Klasseforskellen var enorm, og der gik mere end ti minutter af anden halvleg, før Podravka fik scoret første mål.

Det var en reducering til 11-25, og spændingen i kampen var for længst forduftet.

- Vi havde regnet med, at det ville blive mere tæt, men vi var gode til at løbe med dem hele tiden, siger Odense-fløjen Freja Cohrt til TV3 Sport efter sejren.

Målvogter Althea Reinhardt kunne midtvejs i anden halvleg tage plads på bænken med en redningsprocent på omkring 50.

Hun kunne se holdkammeraterne slække på koncentrationen i kampens sidste fjerdedel, så kroaterne "slap" med et nederlag på 15 mål.