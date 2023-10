Odense-rådmand: Fynske jøder lever i frygt for repressalier

Eskaleringen af konflikten mellem Israel og Palæstina er nået til Odense, hvor det blandt andet har ført til demonstrationer.

Heriblandt en demonstration i Nørregade, hvor videoer fra en propalæstinensisk demonstration viste en større folkemængde, der hyldede Hamas og opfordrede til angreb på Tel Aviv.

I kølvandet på den hændelse har Tommy Hummelmose (K), der er rådmand i Odense Kommune, talt med israelere i Odense om situationen. Det fortæller han til TV 2 Fyn.

- Det har fået os til at tale med herboende israelere og jøder om, hvordan de oplever den situation. Og der er det gået op for os, at rigtig mange jøder lever i frygt for repressalier. Deres børn kan blive udsat for mobning og de grimmeste ting i skolen, og de undlader at vise religiøse symboler. Og jeg må også bare sige, at når vi går rundt i det offentlige rum, er det jo ikke fordi, der hænger israelske flag nogle steder.

Hvor mange jøder i Odense har I talt med, der giver udtryk for det her?

- Jeg har personligt talt med seks jøder i Odense, som alle giver udtryk for præcis det samme, og at deres børn også bliver udsat for mobning af ret grov karakter i skolen.

Hvordan kan du være sikker på, at det her et generelt problem?

- Det kan jeg heller ikke være sikker på, men jeg kan have min bange anelser. Det der også er kommet frem, er jo faktisk, at jøder i Odense ikke har lyst til at være i Odense. Der findes ikke længere jødiske foreninger i Odense, der er mange jøder, der er flyttet til København for at kunne udleve deres religion i ro og mag. Det får os til at spørge, om det her er en generel tendens i Odense, og om vi har et generelt problem i Odense, hvor jøder faktisk ikke kan få lov til at udleve deres tro, uden at de skal være bange for repressalier.