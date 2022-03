Odense siger nej til russisk ballet, men ja til kunst: - Vi skal passe på, at sanktioner af Putin ikke bliver censur af russerne

Men ikke alle dem, der søndag er på tur i Vestergade i Odense er enige i, at man kan lave det skel.



- Hvor skal man udelukke, hvis man ikke generaliserer. Det betyder ikke, at jeg vil pege fingre af alle russere, jeg ser på gaden. Men lige nu synes jeg, det er svært at sige, hvem der må, og hvem der ikke må. Og når de stadig har russisk statsborgerskab, har de valgt at kendes ved Rusland, siger Mie Jørgensen.

I Berlin, hvor Natalia og Maria Petschatnikov bor, glæder de sig nu over, at de kan få lov til at lave deres udstilling i Odense.

- Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at folk står sammen i mod ondskaben, og det virkelig onde, der foregår. Og den ondskab er ikke den russiske kultur, siger Maria Petschatnikov.