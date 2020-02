Udligning: Odense rammes hårdt af ny aftale

Kommuner med forholdsvis mange indvandrere får penge fra kommuner, der ikke har så mange indvandrere. Sådan fungerer den såkaldte udlændingeudligning, der omfordeler penge blandt landets kommuner.

Men nu imødekommer regeringen Venstres krav om at halvere tilskuddet til de kommuner, der har forholdsvis mange indvandrere. Og den melding kan få store konsekvenser for økonomien rundt omkring i de fynske kommuner.

På Fyn er der kun én kommune, der modtager penge via puljen. Det er Odense Kommune, der årligt modtager over 71 millioner kroner. Bliver puljen halveret, mangler de odenseanske politikere i omegnen af 36 millioner kroner i budgettet.

Til gengæld er det godt nyt for alle de resterende kommuner på Fyn. For alt imens Odense Kommune har modtaget penge, har de andre fynske kommuner punget ud for udligningen.

Det betyder derfor også, at alle de andre fynske kommuner fremover kun skal betale halvt så meget som nu.

KRONER MODTAGET/AFGIVET TIL UDLÆNDINGEUDLIGNING indtil nu Odense: + 71,5 mio

Svendborg: - 16,4 mio

Nyborg: - 6,9 mio

Nordfyn: - 13,1 mio.

Middelfart: - 15,5 mio

Kerteminde: - 7,9 mio

Assens: - 21,4 mio.

Faaborg-Midtfyn: - 23,5 mio.

Langeland: - 5,8 mio.

Ærø: - 3,5 mio.

Socialdemokratisk mailfadæse

Midt i forhandlingerne om udligningsreformen kunne Jyllands-Posten søndag afsløre en intern mail om "angreb" på Venstre, der var blevet sendt rundt mellem socialdemokratiske topfolk. Det fik efterfølgende Venstre til at trække sig fra forhandlingerne.

Venstre er nu vendt tilbage til forhandlingsbordet med nye krav til udligningsaftalen. Et af kravene lyder blandt andet på, at puljen til kommuner med mange indvandrere skal halveres. Det betyder en større omfordeling af millioner på Fyn. Et krav, som regeringen nu imødekommer.

TV 2/Fyn indhenter kommentarer.