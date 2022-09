Odense skal spille på "en af de allersværeste udebaner"

De danske mestre fra Odense Håndbold røg ud i første slutspilsrunde i den forgangne sæsons Champions League.

Fynboerne har som erklæret mål at nå længere, og holdet kan tage første skridt, når der lørdag er sæsonpremiere på turneringen.

Men allerede i første gruppekamp lørdag klokken 16 venter en stor mundfuld i form af ungarske Ferencvaros TC (FTC), advarer cheftræner Ulrik Kirkely på holdets hjemmeside.

- En af de allersværeste udebaner venter, når vi skal en tur til Budapest og møde FTC, siger han.

- FTC er et gennemført godt hold, som er stærkt besat på alle positioner, og det er samtidig et hold med stor erfaring. Forsvarsmæssigt skal vi op på vores allerøverste niveau, og så skal vi spille med stor smartness og få fejl i vores ankomst- og angrebsfase.

- Vi er inde i en rigtig fin stime med vigtige sejre i de seneste uger, så vi kommer med stor tro på tingene og en stærk tro på, at vi kan vinde i Ungarn, lyder det fra cheftræneren.

Pointmæssigt har Odenses håndboldkvinder fået en perfekt start på sæsonen i ligaen.

Kampene mod Skanderborg, København og Viborg HK har alle resulteret i sikre sejre til fynboerne, som til gengæld tabte Super Cup til Team Esbjerg.

Der er stadig plads til forbedring, mener playmakeren Mia Rej.

- Vi fortsætter med at udvikle vores spil, da vi stadig er tidligt i sæsonen, så det bliver spændende at se, hvor vi står mod så dygtigt et hold, der har mange internationale profiler. Vi tager til Ungarn med god selvtillid og giver alt, hvad vi har, for en god kamp mod FTC, siger hun.

Team Esbjerg er det andet danske hold i Champions League. Vestjyderne tager hul på gruppespillet søndag mod et andet ungarsk hold, Györ, på hjemmebane.