Odense skal stå i spidsen: Stort millionbeløb til forskning i gravide med diabetes

Og det er de glade for hos Steno Diabetes Center Odense.

- Jamen, det betyder fantastisk meget for hele området.

- Vi arbejder sammen om det her forskningsområde med folk fra Rigshospitalet og Aarhus og Aalborg og nu også Region Sjælland i det her nye projekt, og det er simpelthen en håndsrækning vi glæder os meget over, siger Dorte Møller Jensen, der er klinisk professor og overlæge ved centeret.

De mange millioner kroner skal blandt andet gå til at oprette et nyt register med resultaterne af den forskning, som diabetescentrene kommer til at foretage de næste år.

Stor risiko for komplikationer

Dorte Møller Jensen fortæller, at man tilbage i 1990’erne havde et lignende register, som gav rigtig meget viden. Sidenhen er der dog kommet ny teknologi, pumper og censorer, samtidig med at andelen af overvægtige er steget, og derfor er der grundlag for nye undersøgelser.

- Vi skal følge resultaterne i nogle registre på lang sigt, fordi vi ved, at der er en øget risiko for, at børnene får overvægt og diabetes og hjertekarsygdomme. Den bedring i behandlingen i graviditeten skulle meget gerne også afspejle sig i, hvordan det ser ud på længere sigt både for barnet og moderen, fortæller overlægen.

Det er ikke kun den gravide diabetiker og barnet, der skal indgå i registeret. Som noget nyt vil diabetescentrene også lave undersøgelser på faderen og partneren til den gravide, for at finde ud af, hvordan den samlede familie påvirkes.