Odense skal være LQTBQ+-frontløbere: Noah er queer, Pride-forperson og fyldt med nyt håb

Men Odense viste sig at være knap så eventyrlig, når det kom til det queermiljø, Noah Knudsen så gerne ville være en del af i sin nye by.

- I Aalborg har der været Pride i nogle år, så jeg var meget overrasket over, at der ikke var det i Odense. Så nu afholder vi andet Pride nogensinde i Odense, smiler Noah Knudsen.

Mangfoldig politik

Inden Odense Pride går i gang klokken 13 lørdag, var der fredag allerede LGBTQ+ på dagsordenen i byen.

Odense Pride, Lambda, Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn og Odense Kommune har i et samarbejde valgt at være frontløbere på en LGBTQ+-politik, og på Odense Rådhus blev der derfor afholdt LGBTQ+-topmøde fredag - det første af sin slags. Formålet var at samle forslag og gode idéer til den kommende politik på området.

I første omgang er det planen at sikre en tryg ramme for børn og unge, der har svært ved at finde ud af eget køn, identitet og seksualitet.