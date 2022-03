Odense skraber bunden i antallet af unge på erhvervsuddannelse

I Odense forsøger man at lave om på statistikken trods udfordringer med et stort overtal af unge, der kigger mod gymnasiet og universitetet. Christoffer Lilleholt mener, at der særligt skal sættes ind for 10. klasse.



- Vi skal især kigge på 10. klasse, som lige nu ligger i kommunen, men jeg kunne sagtens forestille mig at 10. klasse, som i mange andre kommuner, lå helt ude ved erhvervsuddannelserne. På den måde kan de unge få mere tæthed til erhvervsuddannelserne og dermed skaber den brobygning imellem, siger Christoffer Lilleholt.

Ifølge rådmanden, er der rundt omkring i Odense, projekter i gang for at sikre, at endnu flere tager en erhvervsuddannelse.