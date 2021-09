Odense slår svenskere og tager anden CL-sejr

En uge efter nederlaget til Metz kom Odense Håndbold søndag tilbage på vinderkurs i kvindernes Champions League.



Det fynske hold var rejst til Sverige for at møde Sävehof, og det endte med to point efter en sejr på 37-31.

Odense har nu vundet to ud af tre kampe i Champions League-gruppespillet og har fire point.

Fynboerne tog kontrol

De to hold fulgtes ad i første halvleg med svenskerne et skridt eller to foran. Men mod slutningen af de første 30 minutter fandt Odense ind i en god rytme.

Fynboerne tog kontrol over kampen og vendte først 11-13 til 14-13. Det lykkedes derefter at trække en smule fra, så der ved pausen stod 19-16 i dansk favør.