Odense slår trætte rivaler og bliver i toppen

Højrebacken Dione Housheer har været storspillende i denne sæson, og det var hun igen onsdag på Fyn.

Hun smækkede bolde i kassen nærmest efter behag og endte som topscorer med 11 mål på 13 forsøg. Hun rundede samtidig 100 ligascoringer i sæsonen.

Gæsterne kom aldrig tæt på mestrene i løbet af de sidste 30 minutter.

Træthed hos modstanderne

Med til historien hører, at det var Herning-Ikasts fjerde kamp på en uge, og man kunne godt fornemme efter pausen, at der måske var lidt træthed at spore.

Det udnyttede Odense til at køre den sikre sejr hjem.

Onsdagens tre øvrige opgør i ligaen resulterede i tre forventede hjemmesejre. Især Team Esbjerg og Viborg HK uddelte store klø.