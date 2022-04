Odense slår Viborg og booker plads i semifinalerne

Efter en jævnbyrdig indledning trak Odense fra, og venstrefløjen Freja Cohrt kunne efter 11 minutter kunne bringe gæsterne foran med 8-4.

Føringen blev holdt frem til pausen, så Odense-spillerne kunne løbe ud til anden halvleg foran 18-15.

I de sidste 30 minutter blev de presset af Viborg, der hurtigt fik reduceret til 19-20. En frustreret Ulrik Kirkely fik en advarsel, men Odense-trænerens tilråb fra sidelinjen hjalp ikke umiddelbart det store.

Viborgenserne fik kæmpet sig på 21-21, og Line Haugsted bragte lidt senere Viborg foran for første gang i kampen med målet til 23-22.

Kristina Jørgensen øgede til 25-23 for Viborg, og det lykkedes at fastholde føringen frem til otte minutter før tid, hvor Odenses Maren Aardahl udlignede til 27-27 på et straffekast.

I en nervøs afslutning tog gæsternes Freja Cohrt et stort ansvar, da hun scorede til både 28-27 og til 29-28 for fynboerne.