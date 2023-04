Odense smider stor føring og taber til ungarske rivaler i kvartfinale

Odense Håndbold havde lørdag aften kurs mod en stor skalp i Champions Leagues kvartfinale mod ungarske Györ.

Men trods en seksmålsføring i anden halvleg lykkedes det ikke fynboerne at få et brugbart resultat ud af hjemmekampen mod sidste sæsons finalist, som kom fra Odense med en sejr på 29-27.

Om en uge venter returopgøret på den svære udebane i Ungarn, og der skal et mindre mirakel til, hvis Odense skal ende blandt turneringens sidste fire hold.

Odense-træner Ulrik Kirkely, som fra den kommende sæson overtager trænersædet i netop Györ, havde ellers sat sit hold helt rigtigt op til kampen.

Fynboerne spillede disciplineret og stækkede Györs bagspillere med gode tacklinger i kampens første fase.

Det kastede hurtigt et solidt forspring af sig. Med Lois Abbingh og Helena Elver som drivkræfter i angrebet fortsatte Odense med at opbygge føringen, og da Maren Aardahl på en kontra nettede til 12-7, begyndte det for alvor at se lovende ud.

Györ fik pludselig medvind med tre mål i træk, men Odense holdt fast. I sidste sekund scorede Aardahl på et straffekast til 17-12, efter at dommeren vurderede at Györs Anne Mette Hansen stod i feltet, da hun forhindrede en scoring på tomt mål.

En stor redning op af hatten

Forspringet toppede kort efter pausen med Dione Housheers mål til 18-12. Men den ungarske danskerklub besidder et tårnhøjt niveau, når det kører. Og gæsterne kom med et stort tryk efter pausen.

Odense var egentlig fint med langt hen ad vejen, men der skulle ikke mange fejl til, før udeholdet nærmede sig.

Nede 23-24 hev landsholdsmålmanden Sandra Toft en stor redning op af hatten, og kort efter udlignede Anne Mette Hansen mod sine landsmænd.

Odense kom til gode chancer, men efterhånden som værterne blev trætte, blev der længere og længere mellem de gode beslutninger, og til sidst handlede det pludselig om at undgå for stort et nederlag for danskerne.

Hjemmeholdet tabte anden halvleg med syv mål, og nu ser vejen til semifinalen svær ud.