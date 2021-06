Odense spiller sig i pokalfinalen

Dermed er odenseanerne klar til søndagens pokalfinale, der også spilles i Odense. I finalen venter Nykøbing Falster, der i den anden semifinale besejrede København Håndbold.

Ved pausen stod der 12-12, og selv om Herning-Ikast kom foran med to mål i anden halvleg, holdt Odense Håndbold fast.

Jagter The Double

Odenseanerne bragte sig foran mod slutningen af anden halvleg, men smed føringen til sidst. Et kikset Odense-angreb i de sidste sekunder var ved at koste fynboerne finalepladsen, men målvogter Althea Reinhardt holdt liv i kampen med en kæmperedning få sekunder før tid. Den ordinære spilletid endte 25-25.

I den forlængede spilletid trak Odense Håndbold dog hurtigt fra jyderne og sikrede sejren og finalepladsen.



Odense Håndbold, der vandt sin første DM-titel i denne sæson, har mulighed for at vinde The Double - altså både DM-guld og pokalfinale i samme sæson.

Finalen spilles søndag klokken 16.00.