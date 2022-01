Odense-spillere i isolation før OL: - Jeg panikker lidt hver dag

En drøm som – hvis alt går rigtigt – meget snart går i opfyldelse.

- Det er måske once in a lifetime at komme til OL, så jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få den oplevelse, siger Maria Holm Peters.

Og alt hvad de kan indebærer i øjeblikket at spritte ekstra godt af og isolere sig fra familie og venner. Vinter-OL 2022 afholdes i Beijing i Kina, og for at komme ind i landet og i OL-byen, skal alle atleter kunne afgive en negativ coronatest.

Et krav der giver anledning til bekymring.

- Jeg panikker lidt hver dag. Jo tættere på vi kommer, jo mere panikker jeg faktisk, siger Michele Brix Nielsen.

For de tre ishockeyspillere betyder det, at de i den seneste tid har måtte sige nej til sociale arrangementer, men alligevel fylder bekymringen for at blive smittet rigtig meget.

- Der er jo ikke noget facit på, hvordan gør man det her ordentligt. Det hele er bare så kaotisk, fordi man bare frygter det så meget. Der er ingen af os der ved, hvad den rigtige tilgangsmåde er, udover at man bare selvfølgelig skal holde meget afstand og sørge for at spritte af og tage alle ens forholdsregler og restriktioner i brug, siger Julie Oksbjerg.

Klæder om for sig selv

I Odense Ishockey Klub, hvor piger til hverdag træner, har de også gjort deres for at Maria, Julie og Michele kan pakke ishockeystavene og flyve til Beijing.

De tre ishockeykvinder har blandt andet haft særskilte træninger, hvor de har trænet for sig selv, og i den seneste tid har de haft deres eget omklædningsrum, så de kunne undgå eventuel smitte fra de andre Odense-spillere.