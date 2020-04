Odense Stadsarkiv i gavehumør: Bøger vækker glæde på plejecentre

Corona-isolation kan være en udfordrende affære. Især mange ældre, der er i risikogruppen, mangler noget at fylde tiden ud med.

Det vil Odense Stadsarkiv ændre på. Med inspiration fra Vejle vil de køre ud med bøger til beboere på plejecentre i Odense.

- Jeg tænker med det samme, det er en skidegod idé. Der skal Odense Stadsarkiv også være med. Vi har nogle Odensebøger, der venter på at komme ud til nogle gode mennesker, og her var en oplagt mulighed. Jeg skal bruge lidt tid på at køre ud med dem, det gør jeg hjertens gerne. Hvis de kommer til gavn og glæde, er jeg også glad, forklarer stadsarkivar i Odense Johnny Wøllekær.

Læs også Små kager redder dagen: Stor fremgang i gamle kendinge hos bageren

Initiativet fra Odense Stadsarkiv er blevet modtaget med åbne arme. 11 plejecentre har meldt sig som modtagere af Odensebøgerne.

- De oplever ikke ret meget lige for tiden. Så det er rigtig fint, fortæller Lissie Hansen, der er Sosu-assistent på Plejecenter Albanigade.

Bøgerne er penge værd

Normalt sælges Odensebogen for omkring 250 kroner.

- Det betyder ikke noget i denne her situation. Vi har fået trykt, så vi har rigeligt. Vi løber ikke tør foreløbigt, man kan stadig komme og købe den hos os, siger Johnny Wøllekær.

For stadsarkivaren betyder det mere at se den positive modtagelse på plejecentrene.

- Man kan jo kun blive i godt humør, så skidt med at det er på en fridag. Det gør jeg rigtig gerne, fortæller Johnny Wøllekær om oplevelsen af at være ude for at aflevere bøger.