Odense symfoniorkester spiller for patienter på OUH: - Musikken er et dejligt afbræk fra hverdagen

Musik er for alle

For Carl Sjöberg er det meget vigtigt, at Odense Symfoniorkester også spiller koncerter udenfor koncertsalen.



- Jeg mener, det er godt for musikerne at komme ud af deres vante rammer og spille, og se at der også er et andet publikum end det publikum, vi normalt ser i koncertsalen.

Efter dagens koncert håber Carl Sjöberg, at flere af OUH's patienter og pårørende vil se flere af deres koncerter.

- Jeg håber, det at vi er her i dag på OUH kan sprede vores tilstedeværelse. Musik hører hjemme hos alle mennesker uanset hvilken situation man er i i livet.