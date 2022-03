Odense taber første semifinalekamp i overtid

Mens Odense Bulldogs i fredags kvalificerede sig til semifinalen ved at slå Sønderjyske på dramatisk vis i en afgørende kamp syv, har Aalborg Pirates ikke været i kamp siden 18. marts.

Måske var der lidt rust, der skulle bankes af hos værterne. I hvert fald bragte gæsterne sig på 1-0 efter syv minutter, da Radek Cip skruede ned for lydniveauet i Gigantium.

Kort føring

Føringen holdt kun i lidt over to minutter, før Jeppe Jul Korsgaard hamrede pucken forbi Odense-målmanden og sørgede for, at det var helt lige efter en tæt første periode.

Hjemmeholdet fik en skrækkelig start på anden periode.

Ud over en 2-1-scoring til Odense måtte nordjyderne se Mikkel Højbjerg udgå på dramatisk vis.

Den ene af Højbjerg-tvillingerne på Aalborgs hold blev ramt i ansigtet af pucken, og meldingen er, at han skal undersøges yderligere, før omfanget af skaderne kan fastslås.