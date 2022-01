Odense taber knebent til ungarsk mastodont

Odense tabte også den første kamp mellem de to hold i Champions League-gruppespillet i denne sæson. Det skete tilbage i oktober, hvor Györ vandt med fem mål. De to hold har mødt hinanden seks gange siden 2019 uden en eneste dansk sejr til følge. En enkelt gang er det endt uafgjort.

Györ er en stormagt i europæisk kvindehåndbold. Siden 2012 har holdet været i syv Champions League-finaler, hvoraf fem blev vundet.

Med nu 11 sejre i 11 kampe i denne sæsons gruppespil bejler Györ igen til en topplacering, men selv om Odense var meget undertippet inden søndagens opgør, gik de danske mestre friskt til opgaven.

Føring sat over styr

Györ kom ganske vist bedst ud af startblokken, men Odense stemplede derefter ind. Fynboerne fik især godt fat i forsvaret og afholdt Györ fra at score i næsten ti minutter. Det udnyttede Odense til at bringe sig foran 9-7.

Derefter vågnede Györ op igen og fik udlignet til 11-11, men Odense formåede alligevel at kæmpe sig til en pauseføring på 13-12.

Anden halvleg startede med Odense et skridt eller to foran, men så fik Györ udlignet ved 18-18. Derfra var de to hold i lang tid ikke adskilt af mere end ét mål. Men det ændrede Odense på med små ti minutter tilbage.

Her scorede en storspillende Mie Højlund sit ottende mål og gjorde det til 23-21. Men glæden varede ikke længe. Der gik kun et par minutter, og så havde Györ udlignet.

Ungarerne lugtede blod og kom foran 25-24 med lidt over to minutter igen. Dione Housheer udlignede hurtigt for Odense, inden Györ igen kom foran.

Odense-træner Ulrik Kirkely tog derefter en timeout med halvandet minut igen. Nu gjaldt det for Odense, og et drøn fra Mie Højlund udlignede til 26-26. Men det endte altså med, at Anne Mette Hansen var med til at sænke sine landsmænd.

Med 25 sekunder tilbage spillede hun bolden ind til Linn Blohm på stregen, som scorede det, der endte med at blive sejrsmålet. Mie Højlund fik i de døende sekunder sendt en afslutning afsted, som Györ-forsvaret fik delvist pareret, så målvogter Laura Glauser let kunne gribe bolden.

Odense ligger på femtepladsen i sin gruppe med 11 point efter 11 kampe. Seks hold går videre.