Fynske Lars Simonsen har søndag aften vundet den prestigefyldte Reumert-pris som årets mandlige hovedrolle.

Prisen gives for hans rolle som Edgar i Dødsdansen, der er et ægteskabsdrama, der har været opsat på Odense Teater.

Og det fynske teater nøjes ikke med den ene fine pris. Også årets mandlige ensemblerolle gik til Odense Teater og skuespiller Benjamin Kitter.

Årets Reumert 2023 blev afholdt på Odeon i Odense.