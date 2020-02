Odense Teater satte rekord og fik underskud

Det lykkedes også at trække en række nye teatergængere en tur til Odense Teater Allan Wissmann, økonomidirektør, Odense Teater

Kæmpesatsningen musicalen "Leonora Christina" var sidste år den største satsning nogensinde i Odense Teaters historie.

Forestillingen trak flere end 20.000 gæster til teatret og sikrede med knap 80 millioner kroner den største omsætning i teatrets historie.

Desværre blev forestillingen - på trods af publikumssuccessen - også dyrere at producere end budgetteret. Dermed kom teatret ud af sæson 2018/2019 med et underskud.

I en pressemeddelelse fortæller økonomidirektør Allan Wissmann, at teatret i produktionsfasen lejede en nedlagt våbenfabrik på Odense Havn for at kunne bygge blandt andet en drejescene og kulisser til forestillingen.

Den ekstra udgift kombineret med en række andre ekstra udgifter betød et minus på knap to millioner kroner.

- Vi var tidligt i projektet opmærksomme på de ekstra udgifter, så det har været med åbne øjne og bestyrelsens accept, at vi gennemførte det store projekt, siger Allan Wissmann.

Det røde tal på bundlinjen kan dog ikke tage glæden fra økonomidirektøren, som overordnet set er tilfreds med sæsonens resultat.

Andre tal viser nemlig, at sæson 2018/2019 på en række parametre er en af de bedre for landsdelsscenen i Odense.

Ifølge pressemeddelelsen var flere end 100.000 gæster forbi teatrets forestillinger, og det resultat er ledelsen yderst tilfreds med.

- Vi satsede stort med en ekstra produktion i en i forvejen stram produktionsplan for teatret med en nyskreven musical i samarbejde med Odense Symfoniorkester og Den Fynske Opera, og heldigvis tog teatergæsterne rigtig godt imod det, siger Allan Wissmann og tilføjer:

- Det lykkedes også at trække en række nye teatergængere en tur til Odense Teater, og det var en stor del af målsætningen med den ekstra kæmpeproduktion.

Underskuddet dækkes af teatrets egenkapital.

