Odense-træner har respekt for norsk kontrafase før CL-møde

Odenses håndboldkvinder tager lørdag klokken 18 hul på knockoutfasen i Champions League med udekampen mod norske Storhamar i turneringens ottendedelsfinale.

Det fynske hold er klar favorit hos bookmakerne, men Odense-træner Ulrik Kirkely har stor respekt for modstanderen.

- Storhamar er et rigtig dygtigt hold, som spiller klassisk norsk håndbold ud fra konceptet om et stærkt 6-0-forsvar samt en hurtig kontrafase.

- Mange hold på allerøverste niveau har været udfordret på denne del, når de har besøgt Storhamar på deres hjemmebane, siger Ulrik Kirkely til Odenses hjemmeside.

Seks sejre på stribe

Odense kommer til Norge med selvtilliden i orden efter seks sejre på stribe i den hjemlige liga.

- Vi skal til Norge og ramme niveauet fra de bedste perioder af vores seneste kampe i ligaen og gerne sætte det sammen til længere perioder, så tror jeg, at vi kan udfordre et stærkt hjemmehold.

- Vi skal spille klogt i angrebet og være skarpe på vores prioriteringer for dermed at stå styrket i vores returløbsfase, som bliver vigtigt mod et rigtig stærkt kontrahold som Storhamar, vurderer Kirkely.

Der er returkamp i Odense næste lørdag. Den samlede vinder kan se frem til at møde den ungarske storklub Györi i kvartfinalen.

Odense blev nummer tre i gruppespillet, mens Storhamar i sin gruppe endte på sjettepladsen. Team Esbjerg viste vejen for Odense ved at slå det norske hold klart i begge kampe i gruppespillet.