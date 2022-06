Odense-træner: Voldsom præstation at genvinde DM

Odense Håndbold måtte igennem noget af et drama, inden DM-guldet blev sikret med en sejr på 25-24 over Team Esbjerg.

Odense-træner Ulrik Kirkely er stolt over, at det lykkedes at genvinde mesterskabet.

- Det er en voldsom præstation at genvinde titlen. En ting er at vinde første gang, det er fantastisk, men det er ufatteligt svært at genvinde den, siger Ulrik Kirkely.

- Vi har været meget stabile igennem hele sæsonen. Så smed vi godt nok en semifinale, men alt i alt synes jeg, at det er fair, vi bliver danske mestre.

Længe så det ellers ud til, at Team Esbjerg skulle vinde den tredje og afgørende finale i Odense.

Dramatisk afgørelse

I en første halvleg med mange Odense-fejl førte Team Esbjerg undervejs med seks mål, men allerede i starten af anden halvleg kom Odense tæt på igen, og det fynske hold var bedst, da det hele skulle afgøres i en dramatisk slutfase.

- Vi var under et voldsomt pres i første halvleg, hvor vi smed alt for mange bolde væk. Det fik vi rettet til efter pausen. Men bagud med tre mål ved pausen, følte vi, at det langt fra var overstået.

- Samtidig blev Esbjerg lidt rystede af vores mandsopdækning. Vi følte os mentalt ovenpå til sidst, men når det er sagt, så var det mange marginaler, der skulle gå vores vej, vurderer Ulrik Kirkely.

Ikke mindst landsholdsmålmanden Althea Reinhardt blev afgørende for Odenses sejr. Hun leverede en stribe vigtige redninger i anden halvleg, der fik holdet tilbage i kampen.

- Jeg kom egentlig fint fra starten af kampen, men fik det så svært og skulle have taget mere. Men forsvaret arbejdede benhårdt, så jeg kunne komme med redningerne til sidst.

- Det var et megafedt kampforløb. Vi var bagud næsten hele kampen, men alligevel fik vi kæmpet os tilbage. Vi viste, at kunne stå sammen og troede på det til det sidste. Det er en fantastisk fed følelse, jubler Althea Reinhardt.