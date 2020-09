Odense tromler videre med tredje CL-sejr på stribe

Odense Håndbold har gjort rent bord indtil videre i gruppespillet i kvindernes Champions League.

Søndag hentede Odense sin tredje sejr ud af lige så mange i gruppespillet i denne sæson, da Buducnost fra Montenegro blev løbet totalt over ende og slået med hele 30-21 i Odense.

Tidligere i turneringen har Odense slået både rumænske Râmnicu Vâlcea og tyske Borussia Dortmund ganske overbevisende.

Dermed kan Odense og træner Ulrik Kirkely lune sig med seks point i stillingen i gruppe B.

Begge mandskaber var i målhumør i indledningen, og Odense var foran 5-3 efter otte minutter. Odense kom foran med tre mål for første gang i opgøret, da Freja Cohrt scorede fra venstre fløj, og Odense havde generelt succes med flere kontraløb i første halvleg.

Sejr på ni mål

Buducnost, der senest vandt Champions League i 2015, mødte op med to nederlag i gruppen, og det var til at forstå vurderet ud fra opgøret i Odense, mens hjemmeholdet altså havde to sejre med og var foran med fire mål efter et kvarter.

Malene Aambakk øgede til 10-5, men gæsterne kom igen med to mål, og profilen Andrea Lekic sørgede med sin tredje scoring for at reducere til 7-10 for Buducnost.

Gæsternes målvogter Armelle Attingré leverede flotte redninger i slutningen af første halvleg, hvor Odense ikke udnyttede en periode med to minutter i overtal, men Odense gik dog til pausen foran 12-8.

Odense gjorde sit til at afgøre slaget tidligt i anden halvleg, og Jessica Quintino øgede til 17-11 efter 37 minutter.

Buducnost lignede ikke et hold, der kunne hente syv mål bagud 11-18, men gæsterne fik dog reduceret ved Tatjana Brnovic. Odenses Lois Abbingh tordnede dog bolden i kassen på et straffekast kort efter, og slaget virkede afgjort.

Gæsterne var i den grad på vej mod tredje nederlag i gruppespillet, og holdet var næsten i opløsning, da Odense med et kvarter igen var foran 23-15.

Rikke Iversen sørgede for 27-17-føring, og derfra handlede det mest om sejrens størrelse, og den blev altså på ni mål.