Odense vil have mere videoovervågning - 915 kameraer filmer allerede

I centrum af Odense filmer cirka 70 overvågningskameraer allerede dem, der bevæger sig rundt i byen - både dem med indkøbsposer lørdag formiddag og dem, der skal hjem fra byen næste morgen.

I alt har Odense Kommune 915 aktive kameraer fra Beldringe i nord til Brylle i syd.

Nu ønsker borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og den konservative by- og kulturrådmand Søren Windell, at der opstilles endnu flere for at skabe et mere trygt natteliv.

Der er dog ingen forskning, der viser, at mere overvågning har indflydelse på antallet af voldsepisoder.

- Man kan ikke dokumentere, at kameraer i det offentlige rum har en præventiv virkning i forhold til voldskriminalitet. Det er ikke det samme som, at det ikke kan virke i nogle situationer, men det kan ikke dokumenteres i tallene, siger Daniel Blaabjerg-Zederkoff, der er ekspert i overvågning på Center for Overvågningsforskning ved Aarhus Universitet.

Overvåges direkte

Ønsket om flere overvågningskameraer i Odense skyldes ikke, at voldskriminaliteten i nattelivet er steget. Det handler blot om at gøre det endnu mere trygt at færdes i byen.

- Man kan se, at folk i nogle tilfælde føler sig mere trygge, og det er jo ganske fint, men vi skal også passe på, at vi ikke giver folk en falsk tryghed, fortæller Daniel Blaabjerg-Zederkoff.