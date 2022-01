Odense vil nedbringe narkorelateret død: - 12 sekunder efter jeg havde givet modgiften, stod han op

- Jeg har flere gange oplevet, at nogen har været påvirket og er holdt op med at trække vejret og altså i klinisk forstand har været død. Der har jeg givet førstehjælp, forklarer Morten Jensen.

Og det er i tråd med planerne for Odense Kommune, der vil styrke indsatsen for at redde stofmisbrugere, der har taget en overdosis gennem undervisning i livreddende førstehjælp.

12 sekunder

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i år sat penge af til et samarbejde mellem behandlingscentret og Antidote Danmark, som står for undervisningen i at redde stofmisbrugernes liv.