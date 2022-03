Odense vil tage imod flere ukrainere, end byen er forpligtet til

Et tidligt estimat fra regeringen forudsagde, at Danmark ville komme til at tage imod 20.000 ukrainske flygtninge. Siden har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dog meldt ud, at det tal kan ende med at blive markant højere.

Ifølge et estimat fra Udlændingestyrelsen er 10.000 ukrainere allerede kommet til Danmark, og 6.600 ukrainere havde per fredag booket tid til at søge om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsens Borgerservice. Ifølge Christoffer Lilleholt vil man tage situationen op igen i tilfælde af, at man rammer 50.000 ukrainske flygtninge i Danmark.