Odense vil undgå århusianske tilstande: Opfordrer etniske rollemodeller til at sprede videoråd om coronasmitte

Som et forebyggende tiltag mod coronasmitte i Odense-bydellen Vollsmose opfordrer Odense Kommune og SSP Odense nu rollemodeller i de etniske miljøer til at sprede budskaber om blandt andet test og isolation.

Det fremgår af en mail, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Mailen er sendt ud til flere rollemodeller og ressourcestærke personer i de etniske miljøer i og omkring bydelen i Vollsmose. I mailen er der flere eksempler på, hvilke budskaber Odense Kommune gerne vil have delt.

- Vi har brug for at nå længst muligt ud med dette budskab i Odense, og vi håber derfor på din hjælp til det, da du som ressourceperson kan hjælpe ved at informere og aktivere dit netværk, lyder en af sætningerne i mailen fra SSP Odense.

Ekstra opmærksomme

SSP Odense SSP Odense er et samarbejde mellem Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense, der har til formål at opbygge netværk på tværs af institutioner og organisationer for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet. Se mere

Fredag blev der igen sat et testcenter op i Vollsmose som følge af regeringens mere lokale fokus på at bekæmpe smittespredningen.

Halvdelen af de 14 nye smittetilfælde i Odense kommer netop fra Vollsmose, oplyser Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

- Selvom vi stadig har et ret lavt smittetal i Odense, kan vi se, at halvdelen af de smittede har rødder i bydelen, og derfor vil vi gerne være ekstra forsigtige og ekstra opmærksomme, siger han.

Blandt budskaberne i mailen er der en opfordring til at blive testet i det nye testcenter, der er oprettet i Vollsmose.

Film budskabet og del

Mailen er et forsøg på at nå længere ud i miljøerne omkring Vollsmose, og der opfordres til, at man deler budskaberne på sit eget hovedsprog og filmer det, så informationen kommer så langt ud som muligt.

- Vi håber derfor helt konkret, at du vil hjælpe os med den opgave og for eksempel indspille en lille film med din telefon, hvor du fortæller budskaberne på det hovedsprog, du behersker og efterfølgende dele filmen via de kanaler, du har adgang til – som for eksempel Facebook.

Budskaberne handler alle om at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Debatten om smittespredning i de etniske miljøer i Danmark er blusset op, efter det i sidste uge kom frem, at en markant andel af de nye smittetilfælde i Aarhus er opstået blandt det somaliske mindretal i den østjyske hovedstad.

En problemstilling, som statsminister Mette Frederiksen adresserede under lørdagens pressemøde i Spejlsalen på Christiansborg. Her udtalte Mette Frederiksen blandt andet:

- Tallene skal frem. Det er den eneste måde, myndighederne kan bekæmpe coronaen på.