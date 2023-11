Odense Håndbold vandt med hele 24 scoringer, da holdet besøgte Sävehof i Champions League.

Dermed fortsætter holdet sin fine start på Champions League-sæsonen. Lørdag blev det til den femte sejr ud af syv mulige, og fynboerne har sat sikker kurs mod avancement.

Det var ingen sag at hente to point ude mod svenske Sävehof. Odense skabte hurtigt et stort forspring og vandt med 44-20.