Odense Zoo åbner for besøgende: - Jeg har glædestårer i øjnene

Den fynske zoologiske have har være tvangslukket i over to måneder, og det var alt for længe ifølge odenseanske Anne Christensen. Hun stod troligt og ventede da portene gik op, og var Odense Zoos første gæst siden nedlukningen.

- Jeg har glædestårer i øjnene, for jeg har sådan savnet det, siger hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg har glædet mig så meget, at jeg næsten har haft ondt i maven.

Anne Christensen har haft livslang kærlighed til dyr, og tvangslukningen har været hård for hende.

- Det var næsten ikke til at holde ud. Men det bliver man jo nødt til, der er ikke så meget andet at gøre, siger hun.

Normalt besøger Anne Christensen Odense Zoo én gang om ugen. De første dyr hun skal gense, er hyacinteraraerne – der er det største medlem af ara-gruppen indenfor papegøjefamilien.

- Jeg skal ned og se, om de har det godt, fortæller den trofaste zoo-gæst.

Der er meget, der skal indhentes efter to måneder uden besøg i zoo, så hun planlægger at komme to gange om ugen det næste stykke tid. I dag ska hun være i zoo mindst et par timer.

Hyggelig og afslappende atmosfære

Merete Petersen er også fra Odense. Hun bor i nærheden og kommer tit forbi og kigger, og har savnet sine besøg.

- Jeg tror også, dyrene har kedet sig lidt over, at der ikke kommer nogen og kigger på dem. Det er der nogen af dyrene, der gerne vil og er selskabeligt anlagt, siger hun.

Onsdag skal hun gå sin sædvanlige rute.

- Jeg har ikke lige nogle bestemte ting, jeg kigger på, fortæller Merete Petersen.

Odenseaneren Carina Samsøe har årskort og besøger ofte zoo flere gange om måneden.

- Der er en stemning herinde, der gør, at det er hyggeligt og afslappende at være herinde, siger hun.

Odense Zoo genåbnede onsdag klokken 9.00 og holder åbent hele ugen til klokken 17.00 bortset fra weekenden, hvor de lukker en time senere.