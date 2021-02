Odense Zoo håber på åbning af hele haven

Odense Zoo er mere end klar til at slå dørene op for besøgende, efter et nyt forslag om at genåbne udendørs kulturinstitutioner.

Det fortæller Odense Zoos administrerende direktør, Bjarne Knudsen.

- Jeg vil rigtig gerne åbne. Vi er jo bygget til at fortælle vores gæster om vores spændende dyr her i haven, så hvis vi får lov at åbne fuldt ud - både med huse og med vores udendørsarealer - bliver det helt fantastisk, siger han.

Forslaget om at genåbne udendørs kulturinstitutioner, såsom zoologiske haver, kommer fra en indsatsgruppe, der har lavet en indstilling til regeringen i forbindelse med genåbning af landet.

Læs også Se videoen: Pingviner fra Odense Zoo på usædvanlig vandretur

Der er således endnu ikke udmeldt en politisk beslutning, men ifølge Bjarne Klausen er der gode takter i forslaget, selvom han håber på også at få lov til at invitere de besøgende ind i de indendørs anlæg.

- Lige nu lyder det til, at vi får lov til at åbne vores udendørsarealer. Det kan jo være godt nok, hvis man kan se de dyr, der er udenfor. Men vi vil jo allerhelst åbne det hele, så vores gæster har mulighed for at se de dyr, som er indenfor, og rigtig mange af vores dyr er primært indenfor her om vinteren, siger han.

Kan genbruge skiltning

Som det ser ud nu, vil Odense Zoo sandsynligvis skulle åbne med nogle af de samme restriktioner som gjaldt i efteråret. Derfor er man nu langt foran, da skilte om ensretning og antalbegrænsning i nogle af havens anlæg kan genbruges.

- Langt, langt de fleste af de tiltag, vi har lavet sidste gang, er jo de samme. Så kan det være, at der kommer noget ekstra, siger zoo-direktør Bjarne Klausen.

Læs også Se videoen: Pingviner fra Odense Zoo på usædvanlig vandretur

Ifølge direktøren kan genåbningen af Odense Zoo sagtens ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

- Vores gæster, kan vi se, er rigtig opmærksomme på, om de står for tæt, eller der er passende afstand imellem. Vi hjælper vores gæster med at huske på, at man går i højre side ad vejen, og der maks. må være så mange gæster samlet samme sted og så videre, siger han og tilføjer:

- Langt det meste er jo heldigvis også udendørs, så vi kan sagtens åbne. Det er jeg slet ikke i tvivl om.