Odense Zoo har højeste besøgstal i 11 år

411.806 gæster gik gennem indgangen i Odense Zoo i løbet af 2019, der dermed blev det mest besøgte år for Fyns største turistattraktion i 11 år.

I løbet af året har Odense Zoo åbnet Bøgetoppen, og det har haft en rolle i de høje besøgstal.

- Med Bøgetoppen har vi givet gæsterne en ny oplevelse, hvor vi samtidig kan gøre dem lidt klogere på den danske natur undervejs. Det er en perfekt kombination, siger direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen.

I løbet af sommeren blev den fynske zoologiske have besøgt af 96.355 gæster. Det er den bedste sommer for Odense Zoo siden 2011.

Besøgstal de seneste 20 år Få overblikket over, hvor mange besøgende der har været i Odense de seneste 20 år. Rekorden er fra 2001, hvor attraktionen Oceanium åbnede. 1999: 335.000

2000: 310.000

2001: 439.533 (rekord) (Oceanium åbner)

2002: 390.000

2003: 417.370

2004: 410.525

2005: 433.795

2006: 378.373

2007: 420.254

2008: 430.363 (Tigeranlæg åbner)

2009: 401.531

2010: 349.047

2011: 405.913

2012: 375.667

2013: 381.439

2014: 339.747

2015: 353.658

2016: 355.613

2017: 365.288

2018: 363.612

2019: 411.806 (Bøgetoppen åbner) Kilde: Odense Zoo, Danmarks Statistik, Visit Denmark, TV 2/Fyn

Aktiviteter hele året

Det er de mange aktiviterer fordelt over hele året, der er med til at give zoo fremgang, vurderer direktøren. Det gælder blandt andet lysaftener i januar - et initiativ, der startede for et år siden.

- Vores mission er at gøre endnu flere mennesker klogere på den fantastiske natur, der omgiver os, og derfor er det vigtigt, at man kan få oplevelser hele året rundt. Jo flere gæster vi kan tiltrække, jo bedre kan vi lykkes med vores mission, siger Bjarne Klausen.

Ikke siden 2008 har der været så mange gæster på besøg. I 2008 åbnede Odense Zoo det nye tigeranlæg og kunne for første gang præsentere hantigeren Igor for gæsterne.

Besøgsrekorden i Odense Zoo er fra 2001, hvor den 60 millioner kroner dyre attraktion Oceanium åbnede. Dette år var der 439.533 gæster, der tog en tur i den fynske zoo på Søndre Boulevard. Der har i gennemsnit været 386.676 besøgende om året de seneste 20 år.