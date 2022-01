Odense Zoo måtte pludselig aflive ung løve

Odense Zoo skriver videre, at Congo var en god hanløve, og at hans død vil få betydning for resten af flokken, som består af flere hunløver og killinger.

Dyrepasser Signe Kusk forklarer, at man ikke bare uden videre kan sætte en ny han-løve ind til flokken, fordi der er risiko for, at de flænser hinanden. Derfor skal Odense Zoo i dialog med andre zoologiske haver rundt om i verden for at finde en ny hanløve.

- Vi mangler ham, og det synes jeg også flokken gør, men de havde lidt givet op på ham til sidst, siger dyrepasser Signe Kusk i Facebook-opslaget.



Congo nåede at være syg og ved siden af sig selv i en god månedstid, inden han måtte aflives.

Far til mange

Congo nåede at blive far til nogle håndfulde killinger, således blev han inden for ganske få uger sidste år far to gange. Første kuld kom til verden i slutningen af maj, hvor løven Nunu fødte tre killinger og igen en måneds tid senere, hvor Penzi bragte ydereligere to killinger til flokken.