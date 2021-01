Odense Zoo savner sine gæster: Tiger bruger kighul som fjernsyn

Går man en tur på stien langs Odense Å, er der mulighed for at kigge ind til flere af dyrene i Odense Zoo.

- Man kan ligesom få et lille kig ind og forhåbentlig blive fristet til at gå i zoo, når vi engang åbner igen, siger Nina Collatz Christiensen, der er vicedirektør i Odense Zoo.

Zoologiske haver har denne gang haft lukket siden 8. januar, og hos nogle af dyrene tyder det på, at hverdagen er en smule tom uden gæsterne.

- Vi har lavet sådan et lille hul, så gæsterne kan kigge ind til tigerne ude fra stien, siger Nina Collatz Christiensen.

Men det er ikke kun gæster der kigger ind, tigerne bruger dem også den anden vej.

- Vi har fået et billede af en, der har stået ude på stien og fotograferet vores tiger, der ligger og kigger ud, som om den ser fjernsyn, siger Nina Collatz Christiensen og griner.

Chimpanserne savner gæsterne mest

Selvom tigeren holder skarpt øje med mennesker udenfor hegnet, er det ifølge Nina Collatz Christensen ikke det dyr i haven, der savner gæsterne mest.

- Chimpanserne er nogle af dem, der savner gæster allermest, siger hun og fortsætter:

- Det er menneskeaber, som er meget tæt på os, og de får en masse ud af at kigge på mennesker. Gæster, der er rundt omkring, små og store former, farver, som er forskellige. Det, tror jeg, de savner lidt nu her.

Chimpanserne er de dyr i Odense Zoo, der er mest opmærksomme på gæsterne. Foto: Emma Margrethe Bork

Chimpanserne bor lige over for legepladsen, hvor der som regel er masser af aktivitet. Og det er noget de følger med i.

- Der er en på ni år, som er meget barnlig. Han kan godt få noget sjov ud af, hvis børn får øje på ham og løber. Så kan han godt synes, at det er sjovt og spille op til det, siger Nina Collatz Christiensen.

Dyrene skal passes uanset

Selvom der ikke er nogen gæster, gør dyrepasserne det samme med dyrene, som de llers ville have gjort.

- Vi beriger dyrene alligevel. Det er ikke kun for, at gæsterne kan se noget adfærd, det er også for dyrenes skyld, forklarer vicedirektøren.

Men selvom dyrepasserne stort set gør det samme arbejde, er det alligevel en mærkelig tid.

- Dyrepasserne er den eneste medarbejdergruppe som er her. Så det er en mærkelig bobbel at gå i, når der ikke er gæster og der ikke er alle kollegaerne, siger Nina Collatz Christiensen.

Hun savner gæsterne, og håber på at de snart akn få lov at åbne igen.

- Det er meget underligt at gå rundt i en tom zoologisk have. Vi er her jo for at vise dyrene til gæster og ikke bare for at have dem for os selv, så de mangler helt sikkert, siger hun.