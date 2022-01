Odense Zoo under debat: - Vores dyrepasser gør det megabesværligt at være dyr

Daniel Lund udtrykte, at han havde oplevet under enkelte besøg i zoologiske haver, at dyrene havde haft for lidt plads at boltre sig på.

Ifølge Kirsten Andersson Hansen, forsker i dyreadfærd på Syddansk Universitet, er det dog ikke et spørgsmål om størrelse, men derimod om at have den rette stimuli til dyrene.