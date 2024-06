Odenseaner debuterer ved EM

Der er dømt udspring i topklasse, når odenseanske Jonas Madsen debuterer ved EM i Beograd torsdag formiddag.

Udspringeren fra FREM Odense har nemlig sprunget sig til karrierens bedste resultat og kvalificeret sig direkte til EM.

Det skriver SvømDanmark i en pressemeddelelse.

- Det handler om at have is i blodet. EM er jo tæt på det største, så der kommer nogle andre følelser i spil end til en normal konkurrence. Men jeg har været med i gamet længe, så mit mål er at springe mine spring på niveau med de krav, der var sat, for at komme med, siger Jonas Madsen.

Jonas Madsen er Danmarks bedste mandlige udspringer. Han har et fornemt CV bestående af blandt andet fem DM-titler på 1-meter-vippe, fire DM-titler på 3-meter-vippe samt fire DM-titler i "high dive".



Han springer i både herrernes 1- og 3-meter-vippe ved EM, som finder sted henholdsvis i dag torsdag og lørdag. De indledende runder starter klokken 10, mens der er finalestart klokken 17.45.