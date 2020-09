Odenseanerne: Behold fjernvarmen og drop ny letbane

Skal man enten finansiere renoveringen af kommunens skoler, plejehjem og idrætsfaciliteter ved at sælge Fjernvarme Fyn eller ved at droppe letbanens etape II til Vollsmose?

Det er de rygende uenige om i Odense Byråd. Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre har i sidste uge besluttet at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn, imens Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti hellere vil droppe letbanens etape to til Vollsmose.

Læs også Forstå sagen om Fjernvarme Fyn på tre minutter

Ifølge en Megafon-måling lavet for TV 2 Fyn, er der til gengæld ikke den store tvivl hos odenseanerne.

To tredjedele af de 1.000 adspurgte odenseanere foretrækker, at politikerne udskyder letbanen til Vollsmose, imens knap hver syvende odenseaner bakker op de tre røde partiers beslutning om at sælge Fjernvarme Fyn.

Konservative: Kampen fortsætter

Hos de konservative er man ikke overraskede over, at odenseanerne hellere vil udskyde letbanens etape to end at sælge Fjernvarme Fyn.

- Det viser med al tydelighed, at vi har en borgmester og et lille byrådsflertal, som ikke lytter til befolkningen og den modstand der har været mod slaget af fjernvarmen. Den politiske kamp og debat er langtfra færdig og vi vil fortsat kæmpe for at overbevise flertallet om at det er en dåglig ide og odenseanerne vil en anden vej, siger Kristian Guldfeldt, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti i Odense.

Læs også Trods massiv modstand: SF vil stadig have Fjernvarme Fyn solgt

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rådmand Brian Dybro (SF), og rådmand Susanne Crawley (R).

Senere torsdag kan du her på tv2fyn.dk se en længere debat mellem Venstres borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt, og den socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, om netop dette emne. I torsdagens 19.30-udsendelse sendes der et uddrag fra debatten.