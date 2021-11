Odenseanerne efter rådmandsuro: - Man kan jo tvivle på, om de nu holder aftalen

- Jeg håber måske, at de har lært noget af denne meget uskønne proces, fortæller hun.

Den nyeste aftale, der nu er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige, men uden Enhedslisten og Venstre, holder fast i, at der oprettes to nye udvalg - et klima- og miljøudvalg samt et sundhedsudvalg. Den beslutning er "tosset" ligesom forhandlingsforløbet, mener odenseaneren.

- Jeg synes også, det er helt tosset, at vi skal have to nye forvaltningsområder. Specielt det der sundhed. Hvad fanden skal vi med det? Undskyld, jeg siger det. Jeg synes, det er fjollet, siger Annette Lolk.

Foruden borgmesteren vil der fremover være seks rådmænd i Odense Kommune - såfremt alle partier holder deres aftale frem til 15. december.