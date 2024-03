Odenseansk fodboldklub stolt af ny landsholdstrøje

DBU og Hummel har mandag lanceret en ny EM-landsholdstrøje, hvor navnene på landets 1.535 fodboldklubber under DBU er trykt på indersiden.

- Det frembringer noget stolthed og en følelse af, at vi er en del af det alle sammen. Man værdsætter det store stykke arbejde, der foregår ude i klubberne. Uden os var der jo ikke noget DBU eller noget landshold. Så det er en fin gestus, siger Klavs Larsen, der er formand i Odense Kammeraternes Sportsklub, OKS.

Hvad betyder de frivilliges indsats hos jer?

- Indsatsen kan ikke overvurderes. Det er helt afgørende for, at en forening som vores kan fungere. Når man kigger på OKS, hvor vi har cirka 1.100 medlemmer og er den næststørste klub på Fyn, så skal der rigtig meget til at få det til at løbe rundt i dagligdagen. Og det kunne vi ikke gøre uden de frivillige.