Odenseansk plads vinder sofistikeret pris

Oluf Bagers Plads i Odense har fået arkitektonisk opmærksomhed og er mandag blevet æret med Årets Arkitekturpris 2024 i forbindelse med Arkitekturens Dag. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Det er Realdania By & Byg og Praksis Arkitekter fra Svendborg, der står bag byggeriet, og prisen gives blandt andet med den begrundelse, at der er kræset for detaljerne.

- Vi ønskede at skabe en offentlig plads, hvor byens borgere kunne slå sig ned og nyde roen i den nye bydel, der tidligere var præget af biler, siger adm. direktør i Realdania, Peter Cederfeld.

- I dag kan vi se, at pladsen bliver brugt, og at den opleves som et naturligt bindeled mellem nyt og gammelt i centrum af Odense.