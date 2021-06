Odenseanske håndboldkvinder efter guldrus: - Det næste mål må være at vinde ”The Triple”

Det samme fokus deles af administrerende direktør for Odense Håndbold Lars Peter Hermansen, der satser benhårdt på, at være blandt de allerbedste i næste sæson.

- Først og fremmest skal vi have skabt en enhed og bygget videre på det gode, vi har opbygget. Det skal videredyrkes til næste sæson. Det er en stor milepæl at få skabt en holdånd. Det bliver det første step, siger han og fortsætter:

- Vores overordnede ambitioner er at være med og spille om de store medaljer i ligaen og være med i europæisk håndbold.

Odense som håndboldby

Men det er ikke kun holdånden blandt spillerne, der skal dyrkes. Hos Odense Håndbold håber man, at dobbeltguldet kan være en motor til at transformere Odense til en håndboldby.

- Der er for mig at se et kæmpe uforløst potentiale i Odense som håndboldby, og vi håber, at det kan bygges op herfra. Vi har stor støtte fra det odenseanske erhvervsliv, og det tror jeg ikke bliver mindre af at have to pokaler i skabet, fortæller direktør Lars Peter Hermansen.

Det er dog langt fra kun det odenseanske erhvervsliv, som ”Orange Power”-holdet håber på en voksende opbakning fra. Drømmen er udsolgte tribuner til alle kampe, og for at dén kan gå i opfyldelse, skal der opbygges en endnu stærkere fankultur.

- Det er et langt, sejt træk. Der er mange borgere i Odense, der ikke har set klubben spille kamp. Vi kommer til at sætte ind med en aktiv indsats for at ride på bølgen og se, hvordan vi kan få skabt en stærkere fankultur, siger Lars Peter Hermansen.