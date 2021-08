Odenseanske Torben fik pludseligt et opkald fra CNN: - Jeg troede først, det var løgn

- Vi skal sørge for, at vores rekvisitter tager sig rigtig godt ud. At det, der skal være forgyldt og glimte i lyset, også gør det, siger Torben Iversen.

- Vi kan håbe på, det kommer ud på alverdens tv-skærme, og så skal det være i orden. Vi skal jo give folk lyst til at komme til Fyn, Danmarks grønne hjerte.

Den grimme ælling

Foruden det, at de begge betegner sig selv som legebørn, og begge er nysgerrige på verden, så er der også en anden ting, som, Torben Iversen mener, er grunden til, han blev valgt til at repræsentere Odense og Danmark.

Han vurderer, at det kan være hans historie, som har ramt noget i den britiskfødte vært.

- Uden at jeg skal løfte min historie op, så er det lidt som den grimme ælling. I starten var der måske ikke så mange mennesker, der troede på mine projekter, men nu er de her og står som topattraktioner i byen, og det er jeg jo vældig lykkelig over. Det er lidt en klassiker, som mange kan spejle sig i, og det kan Richard måske også.