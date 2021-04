Odenses borgmester blandede sig direkte i kontroversiel annonce

TV 2 Fyn har flere gange forsøgt at få borgmester Peter Rahbæk Juel til at forholde sig til sagen og for at få ham til at forklare, hvor meget han har været involveret i tilblivelsen af annoncen. Borgmesteren ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser via sin presserådgiver til stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

- Naturligvis har borgmesteren været bekendt med indholdet. Sådan må det naturligvis være, når man deltager i et interview, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

- Det, borgmesteren ikke har, er at kende annoncerne i deres helhed, ligesom han ikke har set billeder og billedtekst.