Odenses borgmester: Det er en helt usædvanlig situation

- Den melding, der kommer fra statsministeren og sundhedsministeren her til aften, det sætter hele samfundet på en stor prøvelse, siger Odenses borgmester, Peter Rahbek Juel, der også kalder det en helt usædvanlig situation.

Odense Kommunes krisestab, der består af nøglepersoner fra alle forvaltningsområder i kommunen, skal nu i gang med at forholde sig til de nye retningslinjer og kommende lovgivning fra regeringen.

- De træner faktisk nogle gange også situationer med virusangreb, så vi er trænet i en situation som det her og kan optrappe alt efter situationen, men de sidder og forholder sig helt konkret til, hvad det er der skal ske i de enkelte forvaltningsområder, hvordan kan vi efterkomme myndighedernes krav, og det har de siddet og arbedet intensivt på de seneste dage, fortæller Peter Rahbek Juel onsdag aften.

Vi er i arbejdstøjet

- Der er ingen tvivl om, at det er noget af et faseskift, der er kommet fra statsministerens side, og det gør også, at nu møder vi allesammen ind i morgen tidlig - der er allerede nogen, der er i gang her i aften, og så bliver vi forhåbentlig i stand til at melde konkret ud, hvad kommer det til at betyde for Odense. Så vi er i arbejdstøjet hele tiden og krisestaben sidder ikke stille, siger Odenses borgmester.

- Der vil ikke være en forsamling eller tiltag, der vil være for lille til at vi går ind og vurderer det på det med den sundhedstrussel, der er nu. Så min opfordring skal også være til folk, man skal ikke sidde nødvendigvis og vente på, at kommunen kommer og forholder sig til, hvad der skal ske i idrætsforeningerog alle steder. Det er vigtigt, at vi allesammen tænker os godt om, så vi forsøger at handle og følger statsministerens råd om at lade være med opsøge forsamlinger, hvis man kan undgå det, siger Peter Rahbek Juel.