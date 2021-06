Odenses borgmester kritiseres for endnu en annonce

Tommy Hummelmose (K) er også uforstående over for næstformandens rolle i en sådan kampagne. Særligt med et kommunalvalg i sigte til november forarger det de to byrådsmedlemmer.



- Intet andet selskab ville sætte en næstformand ind i hovedrollen i en kampagne. Det er bestyrelsesformanden eller direktøren, der tegner selskabet. Det understreger, at annoncen bliver politisk og reelt er en promovering af borgermesteren, siger Tommy Hummelmose (K).

En intern undersøgelse

Kommunen satte i forbindelse med kritikken af forrige annonce om et "Grønnere Odense" en undersøgelse i gang af hele sagen. I den juridiske rapport vurderede jurister fra Odense Kommune, at annoncen overskred rammerne for, hvordan kommunen skal kommunikere med offentligheden.



Ifølge rapporten dengang, var det et samlet udtryk i annoncen med to store billeder af borgmesteren samt en tekst, der indeholdt hans navn seks gange, der lagde til grund for vurderingen.