Odenses borgmester: Smitten er i alle bydele og i alle aldersgrupper

Man skal se det som om, at smitten er ens nabo, og man skal tage sig i agt derefter Peter Rahbæk Juel, borgmester (S), Odense Kommune

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er helt på linje med regeringen og mener, at de restriktioner, der onsdag bliver indført i hele Odense er nødvendige.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, er det nødvendigt, men det har også nogle omkostninger for nogle af de mennesker og erhvervsdrivende, der bliver ramt af det.

Det siger borgmesteren i en kommentar til TV 2 Fyn og peger på, at der er sket en ændring i den måde smitten sker i forhold til for en uge siden.

- Vi følger det jo tæt. Dag til dag. Så på den måde ved vi, hvor smitten er. Men der er sket en ret afgørende ændring i den måde, smittemønsteret er i Odense.

- For indtil for en uges tid siden har vi kunnet se, at smitten var meget udbredt blandt unge. Og så var der et smitteudbrud i Vollsmose.

Smitte i alle aldersgrupper

Borgmesteren forklarer, at der stadigvæk er mange unge, der er smittede, og at der stadigvæk er en hel del smittede i Vollsmose, men det er nedadgående.

- Samtidig kan vi se, at smitten er i alle bydele i Odense, og den er i alle aldersgrupper. Så det er også et ret vigtigt budskab til odenseanerne, at man skal se det som om, at smitten er ens nabo, og man skal tage sig i agt derefter, siger borgmesteren.

- Det er ikke kun blandt de unge og ikke kun i Vollsmose. Det er i alle samfundslag og i alle bydele. Og i alle aldersgrupper, slår han fast og tilføjer:

- Det gør, at vi alle sammen skal passe ekstremt meget på. Det er den mest effektive måde at få smittetallet ned igen, så det ikke kommer til at gå ud over vores sundhedsvæsen, de ældre og dem, der er sårbare.

- På den måde kan man sige, at selvom vi er i en mørk tid, skal vi finde forårets takter frem igen for at bekæmpe corona, lyder opfordringen fra Peter Rahbæk Juel.

En række restriktioner

På et pressemøde tidligere mandag blev Odense, Aarhus og 36 kommuner på Sjælland pålagt en række restriktioner, som træder i kraft onsdag 9. december, og som varer til og med søndag 3. januar.

Blandt andet skal skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem. Det samme skal elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser.

Desuden skal restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, mens det dog fortsat vil være muligt at have takeaway.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Det samme sker med kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker, ligesom zoologiske haver og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, mens private arbejdsgivere "kraftigt" opfordres til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

