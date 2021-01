Odenses farligste kryds nedlægges

Mange cyklister blevet påkørt af biler, der svinger ud på Rødegårdsvej fra Tagtækkervej i Odense M.

Faktisk er krydset det sted i Odense, hvor der sker allerflest uheld. Derfor har Odense Kommune besluttet at lukke for ind- og udkørsel ad Tagtækkervej ved Harald Nyborg.

- Det er en god dag for byens cyklister, som får bedre forhold på Odenses mest benyttede cykelsti. Vi har gennem længere tid haft fokus på krydset, da der sker mange ensartede ulykker på stedet, hvor biler til og fra Tagtækkervej påkører cyklister.

- Det stopper vi nu ved at sætte en prop i Tagtækkervej og lede bilisterne ad de øvrige veje, siger kontorchef i Trafik og Mobilitet, Rasmus Bach Mandø, i en pressemeddelelse.

Flere ændringer

For at gøre lukningen mulig er der sket en række større ændringer i området med nyt lyskryds, svingbaner og fællessti til gående og cyklende. Fremover vil bilisterne blive ledt ad Børstenbindervej til butikkerne på Gørtlervej og Tagtækkervej.

Fæld et træ - plant et træ Den store omstrukturering af området omkring Rødegårdsvej betyder, at en del træer er blevet fældet. For hvert vejtræ, Odense Kommune bliver nødt til at fjerne, planter den to nye træer i nærheden.

For at afvikle den mængde trafik, der fremover rykkes fra Tagtækkervej til Børstenbindervej, er der i krydset Rødegårdsvej/Børstenbindervej etableret et lyskryds med svingbaner.

Det betyder også, at cyklister, der kommer fra SDU og kører mod byen risikerer at holde for rødt. Til gengæld skal lysreguleringen sikre, at ulykkerne fra Tagtækkervej ikke blot rykker et par hundrede meter ned ad vejen.

I modsatte retning bliver cyklisterne ledt uden om lyskrydset.

Her kan du se ændringerne i området. På Gørtlervej etableres der desuden cykelstier i begge sider. Indtil nu har det kun være på den ene side af vejen. Foto: Odense Kommune