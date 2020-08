Odenses fattigste og mest udsatte får doneret genanvendelige mundbind

I lørdags trådte kravet om mundbind i offentlig transport i kraft i Danmark, og det betyder, at passagerer i tog, busser eller taxaer skal vænne sig til den nye hverdag. Det gælder også nogle af Odenses mest udsatte.

For at hjælpe byens fattigste og mest udsatte har den fynske arbejdstøjsproducent Viking Rubber Company doneret 1.000 genanvendelige mundbind til Kirkens Korshær, der sørger for at dele dem ud til de mest udsatte.

- De udsatte er dem, der kan stå og mangle en tier - ikke bare i slutningen af måneden, men også midt på måneden. Hvordan skal de så komme rundt? Det er med offentlig transport. Det er ikke dem, der ejer en bil, siger direktør Alexander Mygind Andersen.

00:38 Kent Pedersen kommer dagligt på værestedet og mener ikke, han har råd til genanvendelige mundbind. Video: Maria Jakobsen Luk video

Sådan bliver donationen modtaget

Blandt de odenseanere, der bruger varmestuen ved Kirkens Korshær, bliver de gratis mundbind godt modtaget.

- Det er genialt for os, der skal tage offentlig transport, og for os, der ikke lige har penge til det den ene dag, men måske dagen efter. Vi bruger vores penge på alt muligt andet, så det er godt at få det gratis, især når man kommer på sådan nogle væresteder, siger Kent Pedersen, der kommer dagligt på værestedet.

- Jeg har overhovedet ikke råd til at lægge 12 kroner hver fjerde dag. Det er meget, når jeg er misbruger, tilføjer Lonnie Jeanett Kaspersen.

Politiker: Der er behov for genanvendelige mundbind

I forvejen har udsatte i hele landet adgang til gratis engangsmundbind, men donationen gælder genanvendelige mundbind. Det er der en god forklaring, mener byrådsmedlem Claus Houden (V), som har hjulpet Viking Rubber Company med at skabe kontakten til byens udsatte.

- Det skal de, fordi der er et behov for genanvendelige mundbind. De er lettere at håndtere for den enkelte bruger, end når det er engangsmundbind, selv om der er ubegrænset tilgang til det, siger Claus Houden.

Han mener, at de hjemløse på den måde kan gøre det til en del af deres påklædning og kan vaske de genanvendelige mundbind.

Mundbindene, der koster 75 kroner stykket, kan vaskes 30 gange, inden de skal smides ud.