Odenses første Pride: - Kampen er ikke forbi endnu, der er stadig langt

For dem er Odense Pride meget mere end en festdag. For selvom de mener, at det er vigtigt at fejre LGBTQIA+-miljøet på Fyn, handler det i lige så høj grad om at kæmpe for et mere inkluderende samfund.

- Pride er først og fremmest en demonstration. For selvom vi er kommet langt i kampen for lige rettigheder, bedre vilkår og et bedre samfund for LGBT-personer, så er kampen ikke forbi. Vi har stadig langt igen, siger Ronja-Helena Riis Nielsen.