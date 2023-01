Odenses grønne kæmpeand er som H. C. Andersen

En rigtig H. C. And(ersen)

"Det var da en forfærdelig stor ælling den! Ingen af de andre ser sådan ud."

Sådan lyder en af sætningerne i H.C. Andersens eventyr Den Grimme Ælling, og instruktør og skaber af H.C. Andersen Paraden Torben Iversen kan heller ikke nære sig for at drage en eventyrlig parallel mellem eventyrdigteren fra 1805 og Cayuga-anden i 2023.

- Det er sjovt, at den (Cayuga-anden, red.) er blevet en attraktion i sig selv. Og den viser jo, at bare man skiller sig lidt ud fra flokken, så bliver man lagt mærke til, siger Torben Iversen og fortsætter:

- Det er jo nøjagtig som i eventyret af den gamle digter om ham selv, altså Den Grimme Ælling. Det her er den grimme ællings by og andegården, ikke. Det er her, det hele begynder for H. C. Andersen og for rigtig mange af os. Så det her, det er et eventyr.

Der er nu ikke meget ælling over kæmpen, der svømmer rundt blandt sine mindre artsfæller. Men fascinationen er der, og den skal nok få flere beundrende kommentarer, end ællingen fik i Andersens 180 år gamle eventyr.

Hvis den bliver her, kommer du så forbi for at se den igen?

- Uden tvivl, siger Rasmus Eriksen.

- Det kan vi ikke lade være med, lyder det fra Lisbeth Buss Lerche.

- Ja, det tror jeg. Vi går jo forbi hernede engang imellem, gør vi ikke drenge? Det tror jeg er planen, siger Nicholine Grundsø.

Med mindre Cayuga-anden skulle beslutte sig for at søge et andet sted hen, er der gode chancer for at nyde synet af den store, grønne fjerdragt i lang tid endnu.