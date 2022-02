Odenses håndboldkvinder slår Randers og fortsætter stime

Derfra fulgtes de to mandskaber godt ad langt ind i kampen. Odense fik først for alvor slået et hul med et kvarter igen ved stillingen 20-16.

Sideløbende moste Herning-Ikast sine modstandere fra København Håndbold med en storsejr på 31-17.

Herning-Ikast holder snor i toppen med 31 point på tredjepladsen. Københavnerne har 18 point på syvendepladsen.